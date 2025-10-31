Incendi del 2023, entro fine anno saranno erogati i ristori

Condividi

Saranno liquidati entro la fine dell’anno i contributi che la Regione Siciliana riconosce a coloro i quali hanno subito danni a causa della grave ondata di incendi che ha interessato le province di Catania, Messina, Palermo e Trapani nell’estate del 2023. Le istanze per ottenere i contributi inviate all’Irfis sono state 88. Le risorse che saranno distribuite ammontano a quasi 1,7 milioni di euro, provenienti dalle economie di un bando precedente destinato sempre a ristori per le conseguenze di incendi. Delle istanze ricevute, due riguardano danni fisici subiti da persone, una delle quali è morta, e in tal caso è stato già approvato un contributo di 100.000 euro. Le altre 71 richieste di sussidio riguardano, invece, ristori per danni al patrimonio immobiliare e mobiliare. Altre 15 sono richieste di integrazione di contributo rispetto al precedente bando.