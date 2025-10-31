Incendi del 2023, entro fine anno saranno erogati i ristori

Saranno liquidati entro la fine dell’anno i contributi che la Regione Siciliana riconosce a coloro i quali hanno subito danni a causa della grave ondata di incendi che ha interessato le province di Catania, Messina, Palermo e Trapani nell’estate del 2023. Le istanze per ottenere i contributi inviate all’Irfis sono state 88. Le risorse che saranno distribuite ammontano a quasi 1,7 milioni di euro, provenienti dalle economie di un bando precedente destinato sempre a ristori per le conseguenze di incendi. Delle istanze ricevute, due riguardano danni fisici subiti da persone, una delle quali è morta, e in tal caso è stato già approvato un contributo di 100.000 euro. Le altre 71 richieste di sussidio riguardano, invece, ristori per danni al patrimonio immobiliare e mobiliare. Altre 15 sono richieste di integrazione di contributo rispetto al precedente bando.
Notizie correlate
-
Favara, violenza sessuale a danno della figlia: condannatoCondividi Visualizzazioni 316 La Corte d’Appello ha confermato la sentenza emessa il 13 settembre del 2023...
-
Regione e Irfis: un altro mese per i contributi di solidarietàCondividi Visualizzazioni 237 Sarà riavviata martedì 4 novembre, alle 12, la piattaforma per il contributo di...
-
Netturbino favarese abusò della figlia: 7 anni e 10 mesiCondividi Visualizzazioni 275 Confermata in appello la sentenza del tribunale di Agrigento Sette anni e dieci...