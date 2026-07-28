Incendi, dalla Regione 25 milioni per emergenza e ristori alle imprese

Condividi

Visualizzazioni 188

Il governo regionale ha approvato un primo pacchetto di interventi da 25 milioni di euro per affrontare le conseguenze degli incendi che hanno colpito la Sicilia nei giorni scorsi. Lo stanziamento prevede 15 milioni destinati agli interventi della Protezione civile e 10 milioni per sostenere le imprese agricole e zootecniche danneggiate dai roghi, anche attraverso contributi per l’acquisto di foraggio da parte degli allevatori. Schifani ha sottolineato la necessità di un intervento immediato per dare risposte concrete ai territori colpiti e alle attività produttive, garantendo risorse utili a fronteggiare l’emergenza e ad avviare il percorso di ripresa. Il presidente della Regione ha inoltre ringraziato volontari, Protezione civile e vigili del fuoco per l’impegno dimostrato durante l’emergenza. L’assessore al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, ha definito il provvedimento il massimo sforzo possibile in questa fase, precisando che si tratta di un primo sostegno in attesa della quantificazione complessiva dei danni e ribadendo l’impegno della Regione a sostenere famiglie, imprese e comunità interessate. L’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino, ha evidenziato che i 10 milioni rappresentano un primo aiuto per il comparto agricolo e zootecnico, rilanciando la linea della tolleranza zero contro chi provoca gli incendi. L’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, ha infine spiegato che la solidità dei conti regionali ha consentito di reperire rapidamente le risorse necessarie per sostenere il sistema produttivo e favorire la ripresa economica delle aree colpite.