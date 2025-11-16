Inaugurato lo Spazio EgoGreen dell’ACI Reggio Calabria: tariffe esclusive e una caratteristica unica in tutta Italia 

Condividi

Inaugurato nel pomeriggio di ieri, presso la sede dell’ACI di Reggio Calabria, sita in via Giuseppe De Nava numero 43, il primo Spazio EgoGreen presente sul territorio reggino. Si tratta di un’apertura, per certi versi, avanguardistica: la struttura, oltre ad essere la prima in tutta la Calabria, è anche la prima in tutta Italia a nascere dentro una sede ACI. Un investimento importante per EgoGreen che ha scelto di posizionarsi in riva allo Stretto con uno spazio che fa da pioniere per eventuali nuovi Automobile Club italiani che vorranno replicare la convenzione.

Nello scorso mese di aprile, presso il suggestivo scenario di Casa Barbadoro Diodoros, all’interno del suggestivo Parco Archeologico di Agrigento, è stata siglata una convenzione fra EgoGreen e i circa 70 Automobile Club Italia di Sicilia e Calabria. La partnership mira a contribuire alla diffusione della mobilità sostenibile e della transizione energetica attraverso il dinamismo di EgoGreen e la professionalità e alla presenza capillare sul territorio di ACI.

“Reggio Calabria ce l’abbiamo nel cuore. Noi siciliani siamo a ‘trazione del Sud’, EgoGreen parte dal Sud e poi, piano piano, sale. E poi, come non potevamo accogliere l’iniziativa del vulcanico presidente Martorano? – Ha dichiarato il presidente EgoGreen Marcello Giavarini a StrettoWeb – Abbiamo tariffe speciali per le famiglie dei soci Aci, una convenzione sinergica fra energia e mondo automobilistico. Futuro? Abbiamo in programma di creare dei punti vendita sempre con il presidente Martorano. Sicilia e Reggio Calabria sono vicine, siamo cugini“.

“Finalmente inauguriamo questo Spazio EgoGreen riservato ai nostri soci – ha dichiarato il presidente ACI Reggio Calabria Giuseppe Martorano – Il prossimo anno compiamo 100 anni, sempre al fianco dei cittadini e dei nostri soci“.

Lo Spazio EgoGreen di Reggio Calabria permetterà a tutti i soci ACI di poter usufruire di offerte dedicate per la fornitura di energia elettrica, gas; sconti su impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Prevista anche un’assistenza post vendita dedicata al cliente in grado di fare la differenza rispetto ad altri gestori.

“L’inaugurazione di oggi un punto di partenza per una sinergia tra ACI e la nostra azienda – ha spiegato Marco Licata, responsabile del progetto -, volta all’assistenza all’interno dello spazio e a un risparmio sulle fatture. Sarà possibile pagare senza commissioni e chiaramente sono state studiate delle offerte rivolte ai tesserati ACI che non si trovano nei nostri negozi“.

EgoGreen è un’azienda leader nella fornitura di energia elettrica e di gas da fonti rinnovabili, nonché specializzata in installazione e gestione di impianti fotovoltaici. Azienda giovane e dinamica, EgoGreen incoraggia idee, iniziative e soluzioni innovative in ambito green proponendosi come partner di riferimento per le comunità e le pubbliche amministrazioni per progetti di legati a sostenibilità, sviluppo e transizione energetica. EgoGreen opera come utente del dispacciamento (UDD) acquistando energia direttamente in borsa, fornendo soluzioni energetiche competitive e personalizzate per soddisfare le esigenze dei propri clienti, oltre a proporsi come UDD per altri reseller supportando la loro gestione energetica.

Con il primo Spazio EgoGreen di Reggio Calabria, l’azienda ha attraversato finalmente lo Stretto dopo aver aperto 16 EgoPoint (punti vendita) in Sicilia. Diversi i punti vendita sparsi per la penisola che, nel prossimo futuro, aumenteranno enormemente: sono state approvate recentemente, infatti, le linee guida 2026-2028 con un piano di investimenti dedicato all’apertura di 180 negozi in tutta Italia.