In vendita la prima parte del romanzo del collaboratore di giustizia Daniele Sciabica

Già da stamattina è in vendita la prima edizione del romanzo ideato e scritto dal collaboratore di giustizia Daniele Sciabica.

L’autore ama definirlo romanzo, più che un libro, in quanto ha cercato di limare il più possibile una grande fetta della sua vita dedicata, purtroppo, a cosa nostra. Daniele Sciabica romanza tutte le vicissitudini che hanno contraddistinto la sua vita assieme a cosa nostra, ma non mancano ovviamente episodi violenti come ha già raccontato nel corso delle sue interviste rilasciate al Direttore di sicilia24h.it Lelio Castaldo.

In questi giorni il libro lo si potrà acquistare presso i seguenti punti vendita:

Edicola Tabaccheria di Damiata Rosaria, via dei Giardini 62, San Leone;

Tabaccheria di Giovanna Alfano, via Panoramica dei Templi, 31, di fronte fontana Bonamorone;

Tabaccheria Edicola Cusumano, via Leonardo Sciascia 77, Villagio Mosè;

Tipografia Maira, di Paolo Vella, via Callicratide, Agrigento.