In Sicilia somministrato il 52,24% dei vaccini antinfluenzali

In Sicilia, al 4 gennaio scorso, è stato somministrato il 52,24% dei vaccini antinfluenzali, pari a 655.384 dosi su un totale di 1.254.500 acquistate dalla Regione. Giacomo Scalzo, dirigente generale del Dasoe (l’Osservatorio epidemiologico), ha evidenziato un aumento dei pazienti con patologie influenzali, con conseguente sovraffollamento dei pronto soccorso. Secondo Scalzo, una maggiore adesione alla campagna vaccinale avrebbe ridotto l’impatto sugli ospedali. La maggior parte dei vaccini è stata somministrata dai medici di medicina generale (573.357 dosi), seguiti dai pediatri con oltre 30.000 dosi. Le farmacie, con 15.186 dosi, e altri operatori con 36.686 dosi, hanno contribuito in misura minore. Palermo è la provincia con il maggior numero di vaccini acquistati (324.000), seguita da Catania (263.000), Messina (180.000), e Agrigento 114.500 (9,1%) Percentualmente, Siracusa ha la maggiore adesione (66,57%), seguita da Enna (63,64%) e Trapani (62,26%). Scalzo ha ribadito l’utilità del vaccino, soprattutto per anziani, pazienti cronici e bambini, al fine di raggiungere l’obiettivo di un milione di vaccinazioni entro il prossimo febbraio.