In Sicilia scatta ad ottobre la campagna antinfluenzale

In Sicilia inizia a ottobre la campagna regionale per proteggere la popolazione da influenza e virus respiratorio sinciziale. Dal primo ottobre sarà avviata la profilassi con Nirsevimab per i neonati, somministrata già nei punti nascita prima delle dimissioni, mentre dal 12 ottobre inizierà la campagna antinfluenzale, attiva fino al 28 febbraio 2027. La vaccinazione gratuita sarà rivolta soprattutto agli over 60, persone fragili e con patologie, ma anche a bambini dai sei mesi ai sei anni, donne in gravidanza, operatori sanitari e altre categorie a rischio. Coinvolte Aziende sanitarie, medici di famiglia, pediatri, farmacie e strutture sanitarie. Il 14 novembre è previsto l’Influ Day, con aperture straordinarie e postazioni mobili.
Notizie correlate
-
Poste Italiane dovrà trasferire il dipendente da Bolzano ad Agrigento: il Tribunale di Roma accoglie il reclamo sulla Legge 104Condividi Visualizzazioni 89 Il Tribunale di Roma, Terza Sezione Lavoro, si è pronunciato sul reclamo proposto...
-
Roma, si terrà il 2 ottobre prossimo il V congresso nazionale del partito Cristiano SocialeCondividi Visualizzazioni 70 Si svolgerà a Roma presso il centro congressi Cavour di via Cavour 50,...
-
Droga a Palma di Montechiaro, arrestato ventenneCondividi Visualizzazioni 232 Un ventenne di Palma di Montechiaro è stato arrestato dalla polizia per detenzione...