In Sicilia scatta ad ottobre la campagna antinfluenzale

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In Sicilia inizia a ottobre la campagna regionale per proteggere la popolazione da influenza e virus respiratorio sinciziale. Dal primo ottobre sarà avviata la profilassi con Nirsevimab per i neonati, somministrata già nei punti nascita prima delle dimissioni, mentre dal 12 ottobre inizierà la campagna antinfluenzale, attiva fino al 28 febbraio 2027. La vaccinazione gratuita sarà rivolta soprattutto agli over 60, persone fragili e con patologie, ma anche a bambini dai sei mesi ai sei anni, donne in gravidanza, operatori sanitari e altre categorie a rischio. Coinvolte Aziende sanitarie, medici di famiglia, pediatri, farmacie e strutture sanitarie. Il 14 novembre è previsto l’Influ Day, con aperture straordinarie e postazioni mobili.