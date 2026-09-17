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In Sicilia riecco lo “straccia bollo”: i contribuenti hanno facoltà di regolarizzare alcune posizioni debitorie con la Regione. I dettagli.

In Sicilia riecco lo “straccia bollo”: i contribuenti hanno facoltà di regolarizzare alcune posizioni debitorie con la Regione senza pagare interessi e sanzioni. La misura è adesso operativa con il decreto attuativo firmato dall’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino, e sarà possibile aderire entro il prossimo 31 ottobre.

Per il bollo auto, la definizione agevolata riguarda le annualità dal 2016 al 2024 già iscritte a ruolo e il tributo relativo al 2025. Le istanze potranno essere presentate nelle delegazioni Aci e nelle agenzie di pratiche automobilistiche abilitate. L’agevolazione non riguarda soltanto la tassa automobilistica, ma anche le concessioni regionali e diverse entrate patrimoniali, tra cui i canoni per il demanio terreno, idrico e utilizzo delle acque pubbliche. Possono accedere alla procedura sia persone fisiche sia soggetti giuridici. Il provvedimento consente di sanare i debiti relativi a tributi regionali ed entrate patrimoniali maturati e non pagati, totalmente o parzialmente, entro il 31 dicembre 2025.

Bisogna versare la sola somma dovuta, ottenendo lo sgravio di interessi e sanzioni. Il presidente della Regione Renato Schifani ha sottolineato che l’obiettivo è offrire ai contribuenti la possibilità di sanare i propri debiti riducendo il peso delle pendenze accumulate. Il deputato regionale Ignazio Abbate, presidente della commissione Affari istituzionali, cita il proprio impegno sull’iniziativa, e invita gli interessati a verificare per tempo la propria posizione e a utilizzare la misura entro la scadenza fissata.