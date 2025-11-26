Condividi

In Sicilia è stato sospeso il bando per le assunzioni al 118. Così informa l’assessore regionale alla Sanità, Daniela Faraoni, che spiega: “Sono stati sospesi tutti gli atti conseguenti all’aggiudicazione a Temporary del bando di Seus 118 per la selezione di autisti-soccorritori. E’ una decisione imprescindibile in attesa delle determinazioni dell’Autorità nazionale anticorruzione sulla gara. Il presidente di Seus Riccardo Castro si è impegnato a prendere provvedimenti immediati per lo stop di tutte le procedure in corso e a convocare il consiglio di amministrazione. Sulla gara, infatti, l’Anac ha avviato un procedimento di vigilanza e, anche se la Regione Siciliana ha già risposto con i chiarimenti richiesti, siamo ancora in attesa del responso dell’Autorità nazionale. Fino ad allora resterà tutto sospeso, per consentire i necessari approfondimenti dei fatti”.