In servizio da oggi cinque nuovi medici specializzandi per i reparti di oculistica di Agrigento, Sciacca e Licata

Cinque nuovi dirigenti medici giungono ad implementare le dotazioni organiche dei reparti di oculistica degli ospedali dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Si tratta di medici specializzandi che a far data da oggi, mercoledì 1 ottobre, prenderanno servizio presso le Unità Operative Complesse di oculistica dei presidi ospedalieri di Agrigento, Sciacca e Licata. I dottori Salvatore di Vincenzo, Gianluca Li Greci, Monica Gagliardo, Olga Leone e Pierangelo Zarbo sono stati già ricevuti presso la Cittadella della Salute di Agrigento dal direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci, per la formale sottoscrizione dei contratti. Ai nuovi arrivati gli auguri di buon lavoro da parte della Direzione strategica aziendale.
Notizie correlate
-
Agrigento, domani in visita la Commissione regionale antimafiaCondividi Visualizzazioni 166 Domani giovedì 2 ottobre la Commissione regionale antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, nell’ambito...
-
Agrigento, da venerdì a domenica in piazza Cavour “Abbi a cuore il tuo cuore”Condividi Visualizzazioni 274 Ad Agrigento, su iniziativa dell’Unità operativa complessa dell’Azienda sanitaria provinciale, da venerdì 3...
-
Inizia oggi la campagna vaccinale in SiciliaCondividi Visualizzazioni 294 All’assessorato regionale alla Sanità firmato l’accordo con i sindacati di categoria. Da oggi...