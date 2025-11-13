In servizio 25 nuovi Carabinieri nell’Agrigentino

Condividi

Visualizzazioni 276

Al Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, il Comandante Provinciale, Colonnello Nicola De Tullio, ha ricevuto 25 Carabinieri recentemente assegnati ai reparti del territorio agrigentino, al termine del periodo formativo nelle Scuole Allievi dell’Arma. De Tullio ha rivolto loro gli auguri per un proficuo lavoro, ribadendo come fondamentale il contatto con i cittadini e il quotidiano impegno a tutela della collettività. I militari, destinati a potenziare i presìdi territoriali e a garantire un più efficace controllo del territorio sono così ripartiti: 3 al Reparto Territoriale di Sciacca, 8 alla Compagnia di Agrigento, 5 alla Compagnia di Cammarata, 2 alla Compagnia di Canicattì e 7 alla Compagnia di Licata. L’arrivo dei nuovi Carabinieri consentirà di rafforzare ulteriormente la presenza dell’Arma sul territorio, in particolare nei centri urbani e nelle aree rurali della provincia, a beneficio della sicurezza dei cittadini e della prossimità ai bisogni delle comunità locali.