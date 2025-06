In possesso di 34 panetti di hashish: arrestato

Condividi

La Guardia di Finanza di Mazara del Vallo ha arrestato in flagranza di reato un cittadino extracomunitario colto in possesso di circa tre chili e mezzo di hashish. I finanzieri hanno notato un uomo aggirarsi per le vie di Campobello di Mazara con una scatola di cartone sottobraccio, in atteggiamento sospetto, prossimo a dileguarsi. E’ stato subito raggiunto dalla pattuglia. All’interno della scatola sono stati scoperti e sequestrati 34 panetti di hashish. Lo spacciatore è stato arrestato.