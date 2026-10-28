“In movimento per la legalità”, l’agrigentina Rita Monella nominata responsabile  nazionale del dipartimento di Pedagogia familiare

La professoressa Rita Monella, docente di scuola primaria, pedagogista, è stata nominata responsabile nazionale del dipartimento Pedagogia familiare dell’associazione nazionale Antimafia “ In Movimento per la Legalità”. Da sempre impegnata nel sociale, Monella si occupa di cobigenitorialità, ed è stata anche consigliere comunale ad Agrigento e presidente di club lionistici. “ Siamo certi – afferma il presidente dell’associazione antimafia Nino Randisi- che la professoressa Monella potrà dare un contributo alla nostra organizzazione e nello specifico al dipartimento che le è stato affidato per la sua esperienza e per le sue riconosciute capacità”. Rita Monella figura tra le comparse del film sulla vita del giudice Rosario Livatino.
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