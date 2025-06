In escandescenze all’ospedale di Licata: denunciato

Condividi

A Licata i poliziotti del locale Commissariato hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento un licatese di 26 anni. All’autorità giudiziaria risponderà del reato di danneggiamenti. Lui in ospedale, al “San Giacomo d’Altopasso”, appena dimesso, forse perché in contrasto con i medici, si è scatenato in escandescenze colpendo con un pugno una finestra del pronto soccorso e ribaltando le sedie nella sala d’attesa. Medici e infermieri hanno subito telefonato al 112.