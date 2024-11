In costruzione il traghetto Made in Sicily, anche per Lampedusa

Condividi

Un nuovo traghetto, tutto “Made in Sicily”, collegherà l’Isola con Lampedusa, Linosa e Pantelleria. Sono iniziati i lavori per la costruzione della nuova nave, interamente finanziata dalla Regione Siciliana, che sarà assemblata nella sede di Fincantieri a Palermo. Alla cerimonia del “taglio della lamiera” hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di Fincantieri Biagio Mazzotta, l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, e il direttore generale della divisione Navi Mercantili del gruppo Luigi Matarazzo. La consegna dell’imbarcazione, lunga circa 140 metri e capace di trasportare fino a mille passeggeri e duecento automobili, è prevista per il 2026. Schifani sottolinea: “E’ un’opera simbolo di progresso e attenzione alle esigenze della nostra comunità”. E l’assessore Aricò aggiunge: “Siamo stati i primi in Italia ad attivare i fondi del Pnrr per l’acquisto dei mezzi navali”. La commessa ha un valore di 120 milioni di euro.