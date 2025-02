In automobile con droga da mezzo milione di euro: arrestato

Condividi

In occasione di un controllo nella frazione di San Gregorio la Guardia di Finanza di Catania ha scoperto 2 chili e mezzo di cocaina nascosti in un’automobile, per un valore di mercato di almeno mezzo milione di euro. E’ stato arrestato il conducente del mezzo, il corriere, originario di Reggio Calabria. I militari si sono insospettiti per l’andatura anomala dell’auto: l’autista prima ha rallentato, e poi ha tentato di cambiare strada. E’ stato bloccato. La perquisizione. L’esito positivo. Sequestrati anche 250 euro in contanti e un tirapugni.