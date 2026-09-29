In auto con la droga e le armi: pensionato arrestato dai carabinieri

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Un controllo stradale ha portato alla scoperta di un vero e proprio arsenale accompagnato da un ingente quantitativo di droga. È accaduto lungo una strada provinciale dell’Agrigentino, dove i carabinieri hanno fermato una Fiat Panda condotta da un pensionato di 67 anni, residente a Santa Elisabetta.

La perquisizione del veicolo avrebbe consentito ai militari di trovare nel bagagliaio alcune armi detenute illegalmente, tra cui una doppietta risultata rubata in Spagna.

Ma la sorpresa più pesante sarebbe arrivata poco dopo: nell’auto erano nascosti circa 1,8 chili di cocaina, un quantitativo ritenuto compatibile con una destinazione al mercato dello spaccio.

Per l’uomo, ex postino, è scattato l’arresto. Le accuse contestate sono detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi clandestine, ricettazione e porto abusivo di armi.

Armi e droga sono state sequestrate. Le indagini proseguono per accertare la provenienza della cocaina e delle armi e per ricostruire eventuali collegamenti con la rete dello spaccio.