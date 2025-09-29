In auto con 27 chili di cocaina: arrestato

Condividi

La Polizia ha arrestato un cittadino albanese di 47 anni, sorpreso ad un posto di controllo al casello autostradale di San Gregorio di Catania, a bordo di un’automobile insieme ad un amico dell’est Europa, in possesso, nascosti sotto i sedili anteriori, di 24 panetti di cocaina, per circa 27,60 chilogrammi. In particolare, 7 panetti con logo Bugatti e altri 17 con logo Boss, contenenti cocaina. La droga, l’auto e due smartphone sono stati sequestrati.