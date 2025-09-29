In auto con 27 chili di cocaina: arrestato

La Polizia ha arrestato un cittadino albanese di 47 anni, sorpreso ad un posto di controllo al casello autostradale di San Gregorio di Catania, a bordo di un’automobile insieme ad un amico dell’est Europa, in possesso, nascosti sotto i sedili anteriori, di 24 panetti di cocaina, per circa 27,60 chilogrammi. In particolare, 7 panetti con logo Bugatti e altri 17 con logo Boss, contenenti cocaina. La droga, l’auto e due smartphone sono stati sequestrati.
Notizie correlate
-
Firelight sbarca a Sanremo GiovaniCondividi Visualizzazioni 89 Presto fuori su tutti i digital store la nuovissima canzone di Firelight, giovane...
-
La Polizia festeggia oggi San Michele ArcangeloCondividi Visualizzazioni 119 Si celebra oggi San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, simbolo di...
-
Cgil si complimenta con le Forze dell’Ordine per la brillante attività svolta nell’operazione antidroga con l’arresto di uno spacciatoreCondividi Visualizzazioni 208 La CGIL di Agrigento esprime un forte ringraziamento alle Forze dell’Ordine per la...