In attesa del Comune, ripulita dalle erbacce la via De Sica al Villaggio Mosè. Rimane il problema della pericolosissima strada via Russo Archeoli già segnalata all’assessore Principato

Un benefattore, ha voluto che il suo nome rimanesse anonimo, ha provveduto, questa mattina, con uomini e mezzi propri, a togliere tutte le erbacce dalla via De Sica al Villaggio Mosè di Agrigento. Da tempo non si provvede ad eliminare le erbacce che avevano raggiunto anche una altezza notevole creando non pochi problemi, in particolare agli automobisti che non riuscivano più a vedere la strada con pericolo di incidenti. L’operazione di decespugliamento è durata un tre ore, ma la via De Sica, grazie a questo benefattore, adesso, risulta essere pulita.

Dunque le erbacce sono state tolte; adesso rimane il problema della strada, non più di 150 metri, più volte segnalato all’assessore Principato e al sindaco, che riguarda la adiacente via Russo Archeoli. Una strada che non esiste più, con i ferri tutti usciti, dissestata che crea grande pericolo per chi passa da quel tratto soprattutto per i bimbi che vi giocano.

Il grave problema è stato segnalato all’assessore Principato e al sindaco, ma fino ad ora, nè l’uno nè l’altro hanno provveduto.

Bisogna dirlo al Prefetto, oppure si aspetta qualche gravissimo incidente?