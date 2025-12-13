Imprese inquisite: il sostegno della Regione

Condividi

Il governo regionale destina 4 milioni di euro al Fondo Sicilia per il sostegno alle imprese sequestrate o confiscate.

L’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, ha firmato il decreto. Sono stati depositati 4 milioni di euro nel Fondo Sicilia, gestito dall’Irfis, l’agenzia finanziaria della Regione. Si tratta di un contenitore di soldi che serve per sostenere la continuità aziendale e il risanamento di imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria dopo sequestro o confisca. E ciò a tutela dell’occupazione e dello sviluppo economico.

Infatti Schifani commenta: “E’ una misura che serve per mantenere sul mercato e tutelare i posti di lavoro delle imprese sequestrate o confiscate. La mafia si debella con il sequestro dei patrimoni. Poi il compito dello Stato è restituire gli immobili ai cittadini e consentire alle imprese di proseguire la propria attività secondo legalità”. L’assessore Dagnino aggiunge: “Sì, continuità e rilancio: è un’iniziativa che rafforza il ruolo della Regione a fianco delle istituzioni dello Stato nella gestione e valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate”. Il provvedimento prevede finanziamenti a tasso zero fino a 100.000 a euro (rimborsabili da 3 a 10 anni), destinati a esigenze di liquidità o a investimenti per il rilancio produttivo.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)