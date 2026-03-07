Imprenditore condannato a 10 anni per abusi su due minorenni

La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la condanna a 10 anni di carcere per un imprenditore delle Madonie imputato di violenza sessuale su due ragazzine, tra cui la nipote. Gli abusi, iniziati quando la ragazza aveva 11 anni, si sono protratti per anni. I primi sospetti sono emersi quando la nipote, a 14 anni, ha iniziato a evitare lo zio e a manifestare disagio psicologico. Le indagini hanno raccolto anche la testimonianza di un’amica della vittima, confermando comportamenti inappropriati dell’uomo. Le due ragazze si sono costituite parte civile nel processo assistite dagli avvocati Salvatore Ferrante e Ones Benintende.
