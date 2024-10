Imposto il Daspo a quattro tifosi del Favara calcio

Condividi

Il Questore di Caltanissetta, Giusy Agnello, ha imposto quattro Daspo, ovvero il divieto di accesso alle competizioni sportive, a quattro tifosi della squadra d calcio Pro Favara, di 26 anni, due di 18 e un minorenne, resisi responsabili, a vario titolo, di lesioni personali aggravate, travisamento e possesso di materiale pirotecnico. E ciò lo scorso gennaio allo stadio di Caltanissetta durante la partita Nissa – Pro Favara. Tra l’altro un petardo lanciato ed esploso ha ferito un poliziotto. Sono anche indagati dalla locale Procura. Per i tre maggiorenni il Daspo sarà in vigore per un anno, e per il minorenne due anni.