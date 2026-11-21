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Un nuovo, decisivo capitolo si apre nella lunga battaglia legale sull’impianto di trattamento dei rifiuti organici progettato a Montallegro. Con una sentenza pubblicata lo scorso 4 novembre, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA) ha deciso di sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale per verificare la legittimità della stessa legge siciliana sulle distanze.

Al centro della contesa – che vede contrapposti il Comune di Montallegro, difeso dall’avvocato Girolamo Rubino, e la società proponente, la Catanzaro Costruzioni S.r.l. – c’era il metodo di calcolo della distanza. Già in primo grado, il TAR di Palermo aveva annullato le autorizzazioni rilasciate dalla Regione tra il 2021 e il 2022, basandosi su una perizia dell’Università “Kore” di Enna che aveva accertato la violazione del limite dei tre chilometri partendo dalla recinzione dell’area di deposito del compost.

Nel suo ricorso in appello, l’azienda aveva tentato di ribaltare il verdetto sostenendo che il compost, essendo un prodotto finito e non più un rifiuto, non dovesse rientrare nel perimetro da cui calcolare la distanza dalle abitazioni, da misurare invece a partire dall’opificio vero e proprio. Una tesi respinta al mittente dal CGA. Richiamando il principio di precauzione e la tutela della salute pubblica, il Collegio ha stabilito che non si può escludere a priori la potenziale nocività del compost e che, come previsto dal Piano regionale dei rifiuti, il calcolo deve partire necessariamente dalla recinzione esterna dell’intero impianto.

La vicenda affonda le radici nel 2017, anno in cui la società aveva avviato l’iter per realizzare l’impianto destinato al recupero della frazione organica da raccolta differenziata. Nonostante il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), il Comune di Montallegro aveva fin da subito alzato le barricate, denunciando la vicinanza dell’opera non solo alle case, ma anche a un’area boscata e a una discarica già attiva.

La palla, adesso, passa alla Corte costituzionale. Il CGA ha infatti giudicato “rilevante e non manifestamente infondata” la questione di legittimità costituzionale riguardante l’articolo 17 (comma 3) della legge regionale n. 9 del 2010.

Il dubbio sollevato dai giudici riguarda il riparto di competenze tra Stato e Regioni: la Costituzione (all’articolo 117) riserva allo Stato la legislazione in materia ambientale. Secondo il CGA, una legge regionale potrebbe non avere il potere di stabilire in modo generale e astratto una distanza minima dai centri abitati, compito che spetterebbe invece agli strumenti di pianificazione territoriale. Per conoscere l’esito definitivo della vicenda, dunque, bisognerà attendere il pronunciamento della Consulta