Immigrazione, naufragio, morte tre donne, un disperso

A Lampedusa al molo commerciale sono approdati 68 migranti soccorsi dalla nave ong Nadir. A terra anche i cadaveri di tre donne. Il gruppo di naufraghi è composto da nigeriani, etiopi, eritrei, malesi, ivoriani e sudanesi. I 71 hanno viaggiato su un gommone di 7 metri che, al largo delle coste libiche, ha iniziato ad imbarcare acqua. La Guardia costiera ha effettuato un’evacuazione medico-sanitaria di una donna incinta al quarto mese e di un minore con gravi ustioni. Sono stati trasferiti al Poliambulatorio. Alcuni hanno riferito che un uomo adulto è caduto in mare prima del soccorso, e che è disperso.
