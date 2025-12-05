Immigrazione: cinque dispersi in mare

Condividi

A Lampedusa 45 migranti soccorsi dalla Guardia Costiera e sbarcati la notte scorsa hanno riferito che cinque loro compagni di viaggio sarebbero caduti in mare. I dispersi, tra cui un minore, sarebbero due senegalesi, due gambiani e uno della Sierra Leone. Il gruppo è composto da immigrati originari di Gambia, Sierra Leone, Mali, Senegal, Guinea e Costa d’Avorio. Hanno raccontato di essere partiti con un barchino di metallo di 7 metri da Sfax in Tunisia. Le persone sbarcate, fra cui 5 donne e un minore, sono state accolte nel Centro d’accoglienza e sono assistite dal personale della Croce rossa italiana e dalle organizzazioni che operano sul posto, tra cui il team di Save the Children.