Immigrazione: cinque dispersi in mare

A Lampedusa 45 migranti soccorsi dalla Guardia Costiera e sbarcati la notte scorsa hanno riferito che cinque loro compagni di viaggio sarebbero caduti in mare. I dispersi, tra cui un minore, sarebbero due senegalesi, due gambiani e uno della Sierra Leone. Il gruppo è composto da immigrati originari di Gambia, Sierra Leone, Mali, Senegal, Guinea e Costa d’Avorio. Hanno raccontato di essere partiti con un barchino di metallo di 7 metri da Sfax in Tunisia. Le persone sbarcate, fra cui 5 donne e un minore, sono state accolte nel Centro d’accoglienza e sono assistite dal personale della Croce rossa italiana e dalle organizzazioni che operano sul posto, tra cui il team di Save the Children.
Notizie correlate
-
EgoGreen arriva anche in PugliaCondividi Visualizzazioni 114 EgoGreen continua a crescere e a rafforzare la propria presenza sul territorio, portando...
-
Nonni moderni e nipoti, Mucci: “Gli diamo il cellulare due minuti,così stanno buoni”. Una catastrofe silenziosaCondividi Visualizzazioni 137 “Capita a tanti nonni – me compreso – dichiara Mucci – di pensarla...
-
Tentò di uccidere l’ex moglie: condannatoCondividi Visualizzazioni 146 Il Tribunale di Marsala ha condannato Diego Roberto Liuzza, 56 anni, commerciante, a...