“Illegal Stay”: la Procura di Agrigento notifica 5 avvisi conclusione indagini

Il pubblico ministero di Agrigento, Elettra Consoli, ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a carico di cinque indagati, tra Agrigento e Canicattì, nell’ambito dell’inchiesta, sostenuta dalla Guardia di Finanza, intitolata “Illegal Stay”, ovvero “Soggiorno illegale”, su presunte false assoluzioni al fine di procurare permessi di soggiorno agli immigrati, e ruotante intorno alla cooperativa agricola “I frutti della Valle dei Templi”, con sede a Canicattì, costituita nel 2010 e dichiarata fallita nel 2021. Le ipotesi di reato contestate sono favoreggiamento dell’immigrazione e falso.