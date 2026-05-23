Il voto di domenica e lunedì: istruzioni per l’uso

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Vigilia del voto per le elezioni Amministrative in Sicilia. Circa 970mila gli elettori mobilitati in 71 Comuni. Tre i capoluoghi: Agrigento, Enna e Messina.

Alla vigilia del voto di domenica 24 e lunedì 25 maggio, ricapitoliamo i candidati a sindaco nei nove Comuni agrigentini interessati dalle elezioni Amministrative.

Ad Agrigento: Dino Alonge, Giuseppe Di Rosa, Luigi Gentile e Michele Sodano.

Raffadali: Ida Cuffaro e Sabrina Mangione.

Ribera: Carmelo Pace, Maria Rosaria Provenzano,

Riccardo Romano ed Eunice Palminteri.

Siculiana: Peppe Zambito e Santo Lucia.

Camastra: Dario Gaglio e Gera Bellomo

Sambuca di Sicilia: Giovanna Casà e Sario Arbisi.

Villafranca Sicula: Rosario Sortino e Domenico Balsamo.

Cammarata: Giuseppe Mangiapane e Giuliano Traina.

Casteltermini: Pasquale Mancuso, Gioacchino Nicastro e Costantino Ripepe.

Domenica si vota dalle ore 7 alle 23, e lunedì dalle 7 alle 15. In caso di secondo turno di ballottaggio, si voterà domenica 7 giugno dalle ore 7 alle 23 e lunedì 8 giugno dalle ore 7 alle 15. Complessivamente sono circa 970mila gli elettori mobilitati, tra 71 Comuni in Sicilia, di cui tre capoluoghi: Agrigento, Enna e Messina. Nei Comuni con meno di 15mila abitanti (sono 54) si eleggeranno sindaci e consiglieri comunali col sistema maggioritario, mentre in quelli con popolazione superiore ai 15mila abitanti (sono 17) si voterà col proporzionale. Il voto disgiunto è ammesso nei Comuni sopra i 15mila abitanti, dove è possibile votare un candidato sindaco e una lista non collegata. Sono votabili anche due candidati consiglieri comunali di una stessa lista, però un uomo e una donna. Se sono tutte e due dello stesso genere, allora è valido solo il voto al primo scelto. Nei Comuni sotto i 5mila abitanti è votabile invece solo un candidato o una candidata al Consiglio comunale.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)