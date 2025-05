“Il video dello stupro a Palermo”: Flores condannato

Condividi

Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Palermo, Stefania Brambille, a conclusione del giudizio abbreviato ha condannato Angelo Flores, 23 anni, di Palermo, a 4 anni e 2 mesi di carcere per “revenge porn”, ovvero il ricatto sessuale. Lui è stato già condannato a 7 anni di reclusione, definitivi, per lo stupro di gruppo di Asia, al Foro Italico, a Palermo, la notte tra il 6 e il 7 luglio del 2023. Flores, ex fidanzato di Asia, ha registrato il video di quanto accaduto e lo avrebbe poi diffuso tramite i social e le app. Contestato in particolare l’articolo 612 ter del codice penale, ossia la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.