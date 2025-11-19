“Il Vedovo” accende la stagione del Teatro Pirandello: Ghini e Ranzi in scena per un omaggio alla grande commedia all’italiana

Condividi

La nuova stagione del Teatro Luigi Pirandello continua a prendere forma con eleganza e personalità. Dopo il successo del primo appuntamento di “Sogni & Storie, La vita in scena”, la direzione artistica di Roberta Torre porta sul palco uno dei titoli più attesi del cartellone 2025/2026: “Il Vedovo”, brillante commedia tratta dall’iconico film di Dino Risi.

A interpretare la celebre coppia protagonista è un duo artistico che promette scintille: Massimo Ghini e Galatea Ranzi, guidati dalla regia di Ennio Coltorti, firmano una versione teatrale che recupera l’ironia pungente e la sofisticata leggerezza della grande tradizione cinematografica italiana.

Lo spettacolo si preannuncia come un viaggio nelle atmosfere d’epoca, tra satira, situazioni paradossali e un allestimento ricercato che esalta ritmi, caratteri e sfumature della commedia originale. Un titolo che nasce per divertire, sorprendere e rendere omaggio a una pagina indimenticabile della nostra cultura.

Le date da segnare in agenda sono 27 e 28 novembre, quando il Teatro Pirandello accoglierà il pubblico per una nuova tappa del percorso artistico che definisce la stagione “Sogni & Storie”: un invito a vivere il teatro come luogo di emozioni, memoria e racconto.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale della Fondazione: www.fondazioneteatropirandello.it, con vendita attiva anche sul circuito AnyTicket tramite il link dedicato.

Un appuntamento da non perdere per chi ama la commedia brillante, i grandi interpreti e il valore culturale di un teatro che continua a crescere e rinnovarsi.