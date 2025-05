Il Val d’Akragas vola a Istanbul e incontra il figlio di Erdogan

Condividi

La Compagnia del Val d’Akragas, dopo il successo di qualche settimana addietro a New York e Londra, e’ pronto a partire per Istanbul in Turchia per partecipare ad un evento internazionale sui giochi popolari e sulle tradizioni dei paesi dell’occidente.

La compagnia agrigentina prenderà parte ad una iniziativa internazionale sulle tradizioni dei popoli tra Oriente ed Occidente nella splendida città di Istanbul, tra cupole e minareti, palazzi moderni ed edicole ottomane.

Il Val d’Akragas e’ pronto a vivere questa magica esperienza nella vecchia Costantinopoli dove il canto del muezzin si miscela con la vorticosa danza dei dervisci ed all’interno dei tortuosi bazar.

Oggi la Turchia si presenta al mondo come un Paese di negoziati e di pace in un ponte tra due civiltà, culture e mondi diversi che convivono.

Il Gruppo arriverà ad Istanbul poche ore per regalare momenti di spettacolo sulla cultura popolare siciliana.

Sono previsti, durante il soggiorno, diversi momenti di spettacolo ed incontri, uno dei quali molto atteso con il figlio del Presidente della Repubblica “NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN “ per mantenere vivo, attraverso il patrimonio culturale e musicale i sentimenti di amicizia tra due città Akragas e Costantinopoli.

Ancora una volta la Compagnia agrigentina andrà a promuovere la Sicilia ed Agrigento, capitale italiana della cultura 2025.