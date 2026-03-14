Il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta che…non sorveglia affatto. Silenzio e inerzia sulle misure alternative: il caso Arnone e le ombre sui controlli del Tribunale nisseno

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C’è una domanda che in queste settimane circola con sempre maggiore insistenza: come vengono realmente controllate le persone ammesse alle misure alternative al carcere? La vicenda che riguarda l’ex avvocato e noto pluripregiudicato Giuseppe Arnone riaccende i riflettori sul funzionamento del sistema di vigilanza e, in particolare, sull’operato del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta.

Le misure alternative alla detenzione rappresentano uno degli strumenti più importanti dell’ordinamento penitenziario italiano. L’affidamento in prova e gli altri istituti analoghi nascono con una finalità precisa: consentire al condannato un percorso di recupero fuori dal carcere, ma a condizioni molto chiare. Chi beneficia di queste misure deve rispettare prescrizioni rigorose e soprattutto evitare qualsiasi condotta che possa tradursi nella reiterazione di reati o in comportamenti incompatibili con il percorso di reinserimento.

Ed è proprio su questo punto che si concentrano le polemiche. Secondo le ricostruzioni di chi segue la vicenda, nonostante i richiami e le prescrizioni contenute nei provvedimenti giudiziari, l’ex avvocato e pluripregiudicato continua indisturbato a sfoderare video di pessima decenza dai contenuti caratterizzati da attacchi e accuse durissime nei confronti di magistrati e Istituzioni. Un comportamento che, secondo molti osservatori, sarebbe in aperto contrasto con lo spirito e con le condizioni delle misure alternative.

Ma il punto più delicato riguarda un episodio che viene descritto come particolarmente grave: il pluripregiudicato Arnone ha diffuso immagini e dettagli perfettamente riconducibili all’auto e all’abitazione di un magistrato di Agrigento, serio, preparato e impegnato in attività giudiziarie di primo piano. In quei video sono stati mostrati elementi sensibili come la targa della vettura, la vettura stessa, il portone dell’abitazione e persino il numero civico. Informazioni che, se rese pubbliche, possono esporre una persona a rischi concreti e difficilmente giustificabili.

E dire che stiamo parlando di un individuo che attualmente e per almeno un altro anno si trova ristretto ai servizi sociali alternativi (che non effettua…), con orari stabiliti (07,30-20,00 poi diritto a casa) e, quindi, con una libertà non troppo libera.

Di fronte a fatti di questa portata, la domanda diventa inevitabile: dove sono i controlli? Come viene verificato il rispetto delle prescrizioni da parte di chi è ammesso alle misure alternative? E soprattutto, cosa accade quando quelle prescrizioni sembrano essere ignorate?

Il sistema delle pene alternative si fonda su un principio di fiducia vigilata: lo Stato concede una possibilità, ma pretende in cambio il rispetto rigoroso delle regole. Se questo equilibrio si spezza, non è solo un singolo caso a essere messo in discussione, ma la credibilità dell’intero sistema.

Il silenzio istituzionale che circonda la vicenda rischia quindi di alimentare dubbi e interrogativi sempre più pressanti. Non si tratta di invocare giustizia sommaria o decisioni affrettate, ma di pretendere che le regole vengano applicate con coerenza e rigore.

Perché quando si parla di sicurezza dei magistrati e di rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, l’indifferenza – o anche solo l’apparenza di inerzia – non può essere un’opzione. Il sistema delle misure alternative funziona solo se chi deve vigilare lo fa davvero. E se emergono comportamenti incompatibili con quelle misure, la risposta delle istituzioni deve essere tempestiva, chiara e visibile.

N.B. Chi scrive questo articolo adesso verrà accusato di essere un infame. E’ già accaduto la volta scorsa. Il pluripregiudicato Arnone, in un suo video, ha diffamato l’estensore dell’articolo che evidenziava lo scarso controllo da parte di chi dovrebbe controllare attentamente. E noi siamo pronti a ricevere l’ennesimo insulto.

Tanto, fino ad ora, nessuno muove una foglia…