Il treno Sicilia Express subito sold – out

Condividi

Visualizzazioni 90

Il Treno Sicilia Express, dal nord al sud, è stato sold out in poco più di un’ora. Sono stati venduti subito tutti i biglietti del treno low cost natalizio organizzato dalla Regione siciliana in collaborazione con Fs Treni turistici italiani per collegare il Nord e il Centro Italia con l’Isola: 500 posti per l’andata e altrettanti per il ritorno. E l’assessore regionale ai Trasporti, Alessandro Aricò, annuncia un secondo treno e afferma: “Il grande successo del Sicilia Express, che non ha precedenti anche secondo Ferrovie, ha confermato le nostre aspettative. Stiamo lavorando per organizzare un secondo convoglio, entro il fine settimana lo ufficializzeremo, con le date e le modalità per l’acquisto dei biglietti”. E il presidente Schifani aggiunge: “Sappiamo benissimo che il treno non è la soluzione al problema caro – voli, ma seguiranno altre iniziative che comunicheremo nei prossimi giorni”.