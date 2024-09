Condividi

Ad Agrigento sabato prossimo 28 settembre nei locali della Camera di Commercio, in via Atenea, alle ore 10 si svolgerà la conferenza: “Il Touring Club Italiano per Agrigento Capitale della Cultura 2025”, a cura del Touring Club Italiano – Club Territorio di Palermo.

Modera: Silvestro Serra, Direttore mensile: Touring, il viaggio, l’esperienza, la cura. Presentazione del TCI (ente del terzo settore) – Salvatore Vitale, Club di Territorio di Palermo.

– Le attività del Club di Territorio di Palermo (la conoscenza del territorio) Fabio

Rocca, Console Touring Club Italiano – Coordinatore Club di Territorio di Palermo

– Il TCI e i Parchi Archeologici – Agata Villa, Dirigente Archeologa Regione Sicilia

– I borghi arancione: Petralia Sottana

– Le Città della Ceramica in Sicilia – Claudio Lo Monaco, Assessore alla Cultura del

Comune di Caltagirone.