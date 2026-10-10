Il temporale si abbatte su Agrigento, l’acqua invade anche il pronto soccorso dell’ospedale

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Il violento temporale che ieri sera si è abbattuto sulla zona settentrionale di Agrigento non ha risparmiato nemmeno l’ospedale. Le piogge intense hanno provocato infiltrazioni e allagamenti all’interno del pronto soccorso, trasformando una struttura fondamentale per l’emergenza sanitaria in un’area alle prese con l’acqua da rimuovere.

Le immagini documentano la situazione che si è presentata all’interno dei locali, dove l’acqua è riuscita a penetrare rendendo necessario un intervento per ripristinare le condizioni di ordine e pulizia. Il personale ha dovuto faticare non poco per raccogliere l’acqua accumulata e riportare gli ambienti a una situazione accettabile.

Un episodio che riaccende l’attenzione sulle criticità legate alle piogge intense e sulla necessità di garantire strutture sanitarie adeguate anche di fronte a fenomeni meteorologici particolarmente violenti.

Il pronto soccorso è uno dei presidi più delicati dell’intero sistema sanitario: proprio per questo, la presenza di acqua nei locali assistenziali solleva interrogativi sulla tenuta degli ambienti e sulla capacità di affrontare situazioni di emergenza senza compromettere la sicurezza e la funzionalità del servizio.

Le fotografie raccontano quanto accaduto e mostrano un disagio che, in una struttura chiamata ogni giorno a rispondere alle necessità dei cittadini, non può passare inosservato.

(FOTO AGRIGENTOPUNTO E A CAPO)