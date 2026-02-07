Il TAR Sicilia annulla il diniego della Questura di Agrigento: illegittimo il no al rinnovo del porto d’armi fondato solo su legami familiari

Condividi

Non si può negare il porto d’armi per la sola “colpa” di aver sposato una persona i cui familiari hanno riportato misure di prevenzione patrimoniali. Lo ha stabilito il TAR Sicilia, annullando il provvedimento con cui la Questura di Agrigento aveva negato il rinnovo della licenza per il tiro a volo a un cittadino dell’agrigentino, incensurato e storico titolare del titolo.

La Questura aveva bloccato il rinnovo basandosi esclusivamente su un elemento: il matrimonio dell’uomo con una donna appartenente a un nucleo familiare oggetto di misure di prevenzione patrimoniali. Una “parentela acquisita” che, secondo l’autorità di pubblica sicurezza, faceva venire meno il requisito dell’affidabilità.

I giudici amministrativi, accogliendo il ricorso degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, hanno chiarito un principio fondamentale: Il giudizio di affidabilità deve basarsi su elementi “personali, concreti e attuali”. Niente “colpe per associazione”: Un legame di coniugio non è sufficiente a giustificare un diniego se non accompagnato da condotte o frequentazioni sospette imputabili direttamente al richiedente.

Il TAR ha inoltre rilevato un grave deficit istruttorio: la Questura aveva ignorato le memorie difensive presentate dall’interessato, liquidandole erroneamente come “assenti”. Un corto circuito burocratico che ha reso il provvedimento di rigetto privo di una motivazione congrua.

Con la sentenza pubblicata il 3 febbraio 2025, il decreto di rigetto della Questura è stato annullato. L’uomo, che già in passato aveva ottenuto rinnovi nonostante fosse già sposato, potrà ora rientrare in possesso della licenza.