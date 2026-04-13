Il Tar riconosce punteggio negato a docente agrigentino

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Ha prestato servizio militare prima di diventare docente: il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ribadisce che il punteggio va comunque riconosciuto nelle graduatorie. I giudici amministrativi, accogliendo il ricorso proposto dallo studio legale Limblici Palumbo, hanno annullato l’ordinanza ministeriale nella parte in cui non riconosceva il punteggio per il servizio militare di leva prestato da un cittadino agrigentino prima di qualsiasi nomina scolastica. La controversia è nata dal rifiuto del Ministero dell’Istruzione di attribuire i 12 punti spettanti per il servizio militare svolto dal ricorrente tra il 1997 e il 1998: l’amministrazione sosteneva che il servizio fosse valutabile solo se prestato “in costanza di nomina”, ovvero durante un incarico di insegnamento già attivo, una posizione che il TAR ha nuovamente ritenuto palesemente discriminatoria. I giudici della Terza Sezione Bis hanno ribadito che il “sacro dovere” di difesa della Patria, sancito dall’articolo 52 della Costituzione, non può tradursi in un pregiudizio per la posizione lavorativa del cittadino.

La sentenza chiarisce che il servizio militare è valido a tutti gli effetti e deve essere riconosciuto integralmente nelle GPS anche se svolto prima dell’inizio della carriera scolastica. Grazie a questa pronuncia, al docente verranno finalmente attribuiti i punteggi spettanti, garantendogli la corretta posizione nelle graduatorie provinciali per le supplenze. “Nonostante una giurisprudenza ormai consolidata e i numerosi richiami della Corte di Cassazione, nonché le sentenze favorevoli ottenute anche dal nostro studio – spiegano gli avvocati Giuseppe Limblici e Francesca Palumbo – si assiste con rammarico alla scelta del Ministero di reiterare anche quest’anno lo stesso comportamento ostativo. L’inserimento di clausole già dichiarate illegittime anche nel decreto 2026 rende la strada del ricorso l’unica percorribile per i docenti per vedersi riconosciuto un diritto che dovrebbe essere automatico”.