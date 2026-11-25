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Il TAR Sicilia ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Palermo aveva ritirato una SCIA presentata per trasformare un magazzino in un’attività commerciale, in un immobile del centro storico.

La vicenda riguarda un locale di via Merlo, a Palermo, per il quale il proprietario aveva presentato la segnalazione nell’agosto 2024. Nel marzo 2025 il Comune ne aveva disposto l’annullamento, sostenendo che l’immobile ricadesse in un’area classificata dal Piano particolareggiato come zona di edifici religiosi, dove sono consentiti soltanto interventi di restauro.

Assistito dagli avvocati Girolamo Rubino, Giovanni Bellia e Gaspare Tesè, il proprietario ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, contestando soprattutto il superamento dei termini per l’intervento comunale e l’assenza di una concreta motivazione sull’interesse pubblico che giustificasse l’annullamento.

La difesa ha inoltre evidenziato il difetto di istruttoria, sottolineando che l’immobile è un bene autonomo rispetto alla vicina Chiesa di San Francesco d’Assisi e non è né accessorio né pertinenziale alla stessa. È stata richiamata anche la documentazione storica e catastale che ne attestava la destinazione a magazzino, oltre alla circostanza che, secondo la Soprintendenza, l’immobile non risultava sottoposto a uno specifico provvedimento di tutela.

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Comune era intervenuto dopo la scadenza del termine di trenta giorni previsto per bloccare la SCIA. In questi casi, l’amministrazione può ancora intervenire in autotutela, ma deve spiegare le ragioni concrete di interesse pubblico e confrontarle con gli interessi del privato.

Nel caso in esame, il Comune non aveva fornito alcuna motivazione su questi aspetti, limitandosi di fatto a richiamare le ragioni che riteneva ostative all’intervento.

Il TAR ha quindi annullato il provvedimento e condannato il Comune di Palermo a pagare 2.000 euro di spese legali, oltre agli accessori e alla restituzione del contributo unificato.

La sentenza ribadisce un principio importante: il Comune non può annullare una SCIA oltre i termini ordinari senza una motivazione adeguata. Per intervenire in autotutela deve dimostrare quale interesse pubblico concreto giustifichi la decisione e spiegare perché debba prevalere su quello del privato.