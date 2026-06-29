Il talento di Massimo Macaluso conquista il mondo: prestigiosi riconoscimenti internazionali per il fotografo agrigentino

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Ancora un importante traguardo per il fotografo agrigentino Massimo Macaluso, che si conferma protagonista sulla scena della fotografia internazionale grazie ai numerosi riconoscimenti ottenuti dal celebre portale ViewBug, punto di riferimento per fotografi provenienti da ogni parte del mondo.

Tra gli scatti premiati spicca “Marna Bianca”, realizzato nel settembre del 2020 presso la suggestiva Scala dei Turchi, a Realmonte. L’immagine, che esalta le straordinarie sfumature della celebre falesia e il fascino della costa agrigentina, ha ricevuto quattro importanti riconoscimenti: Echo Award, Featured Talent, Judge’s Favorite e The Pause Award. Premi che confermano l’elevato valore artistico e tecnico dell’opera.

Grande apprezzamento anche per “Fuochi d’artificio”, fotografia scattata nello stesso anno e caratterizzata da un’esplosione di luci e colori che illumina il cielo notturno dietro una palma. Lo scatto è stato insignito del Courage Award, del Momentum25 Award e del Framing Award, distinguendosi per originalità, composizione e impatto visivo.

A rendere ancora più significativo questo momento è l’assegnazione di 25 badge ufficiali, riconoscimenti conferiti dalla piattaforma per premiare qualità fotografica, creatività e capacità espressiva. Un risultato che testimonia il costante percorso di crescita artistica intrapreso da Massimo Macaluso.

Le due fotografie hanno inoltre raccolto migliaia di visualizzazioni da utenti di tutto il mondo, contribuendo a valorizzare l’immagine della Sicilia e a promuoverne il patrimonio paesaggistico attraverso la forza delle immagini.

Grazie ai premi ottenuti, il fotografo agrigentino parteciperà anche all’estrazione finale che mette in palio un viaggio a Las Vegas, ulteriore attestazione del prestigio internazionale raggiunto dalle sue opere.

Visibilmente emozionato, Massimo Macaluso ha voluto condividere questo importante momento con la sua famiglia. Un pensiero speciale è stato rivolto al padre Salvatore, che gli ha trasmesso fin da piccolo la passione per la fotografia e che oggi, come lui stesso afferma, continua a guidarlo dal Cielo. Parole di gratitudine anche per la moglie Crocetta, il cui sostegno quotidiano rappresenta uno stimolo costante a migliorarsi.

Un successo che rende orgogliosa l’intera comunità agrigentina e che dimostra come passione, dedizione e talento possano trasformare uno scatto in un messaggio capace di raccontare al mondo le bellezze della Sicilia.