“Il Sole 24 ore”: Schifani al sesto posto per gradimento dei cittadini in Italia

Secondo il Governance Poll 2025, la rilevazione annuale svolta da Noto Sondaggi per “Il Sole 24 Ore” per rilevare il gradimento di sindaci e governatori, il gradimento dei cittadini verso il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è aumentato dal 42,1 per cento del 2022 al 56,5 per cento di oggi. Schifani è sesto nella classifica nazionale. Si conferma al primo posto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia e della conferenza delle Regioni, seguito dal veneto Luca Zaia. Poi Alberto Cirio, governatore del Piemonte.