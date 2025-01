Il sindaco Miccichè su dimissioni di Minio: “Occorre solo ringraziarlo”

Condividi

Sulle dimissioni da Presidente di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 prof. Giacomo Minio, il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, afferma: “Desidero ringraziare il professor Giacomo Minio, figura di grande spessore culturale, professionale e umano, per il prezioso contributo offerto nel corso di questi undici mesi di presidenza della Fondazione 2025. Minio si è sempre mostrato disponibile, lavorando con dedizione e impegno, sin dal suo insediamento, per il successo di Agrigento Capitale italiana della Cultura e delle iniziative ad essa collegate. Grazie al suo operato, è stato possibile avviare il percorso per rendere attiva la personalità giuridica della Fondazione, un passaggio fondamentale per la realizzazione del progetto”.