Il sindaco Miccichè replica ad insinuazioni: “Agrigento non ha bisogno di commissariamenti, siamo pronti per il Presidente della Repubblica”

“Non abbiamo bisogno di commissariamenti”. È questa la risposta ferma del sindaco Francesco Miccichè, che, durante la conferenza stampa a Palazzo Grazioli a Roma per presentare il programma di Agrigento Capitale della Cultura 2025, ha affrontato le recenti polemiche sullo stato dell’organizzazione. “È da un anno che lavoriamo e siamo in dirittura d’arrivo,” ha dichiarato Miccichè, sottolineando che sabato prossimo l’inaugurazione ufficiale avverrà alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Penso che non ci sia necessità di interventi straordinari, siamo concentrati sull’obiettivo e i fatti ci daranno ragione.”

Riguardo l’assenza alla conferenza stampa del presidente della Regione, Renato Schifani, il sindaco ha precisato che la Regione non ha fatto mancare il proprio supporto, delegando l’assessore Francesco Scarpinato. “Schifani è sempre stato vicino a noi e interessato al nostro territorio,” ha aggiunto.