Il sindaco Miccichè: “Notizie errate su sito Report Sicilia relative alla distrazione di fondi vincolati ai servizi sociali e infrastrutture per pagare debiti e disavanzi”

Il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, interviene a fronte di notizie distorte che sono state diffuse da un sito dichiarato giornalistico on line, Report Sicilia (ndr), non nuovo ad episodi di contestazione, in relazione l’asserita distrazione di fondi vincolati già destinati a servizi sociali e infrastrutture per la copertura di presunti debiti e disavanzi del Comune di Agrigento.

E afferma: “È opportuno precisare che i fondi indicati in tali articoli di stampa non sono stati utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali erano stati assegnati, nè per coprire debiti o disavanzi.

Le somme non ancora impegnate sono state regolarmente iscritte nelle quote vincolate del risultato di amministrazione ai sensi dell’art. 187 del D. Lgs. 267/200 (Testo Unico degli Enti Locali).

Non sussiste, pertanto, alcuna “distrazione” di somme con specifica destinazione verso altri e diversi scopi, come erroneamente riportato negli articoli di stampa pubblicati sul tema in questione ed oggetto di discussione in dibattiti pubblici senza adeguata verifica delle norme che disciplinano la materia e richiamate negli atti amministrativi prodotti.

La diffusione di notizie errate e tendenziose, che possono indurre la collettività a convincimenti non basati sulla reale situazione finanziaria dell’ente, ledono ingiustamente l’immagine della Città di Agrigento e dell’Amministrazione Comunale e possono produrre un grave danno ostacolando la legittima prosecuzione dell’attività amministrativa, riservandosi di adire le competenti sedi qualora se ne ravvisino gli estremi.”–