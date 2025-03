Il sindaco di Vittoria lancia accuse contro un giornalista, l’intervento della Figec Sicilia

Condividi

La Figec Cisal Sicilia stigmatizza le dichiarazioni del Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, che ha attaccato con un post su Facebook il giornalista Pippo La Lota e il quotidiano La Sicilia, accusandoli di “superficialità”, “presunzione” e “indecenza” nell’esercizio della loro professione, fino ad affermare che “non ci si può nascondere dietro un tesserino, fingendo di fare giornalismo”. Il collega si è occupato del passaggio nella Dc di Totò Cuffaro di 6 consiglieri del comune di Vittoria, di cui un assessore, ed è stato attaccato finanche per il titolo dell’articolo.

Per il Coordinamento Sicilia della Figec (Federazione Italiana Giornalisti Editoria Comunicazione)

“le accuse mosse dal sindaco Aiello nei confronti del giornalista e del quotidiano appaiono come un tentativo di intimidazione e di limitazione del diritto di cronaca. È inaccettabile che un rappresentante delle istituzioni pubbliche metta in discussione in modo così offensivo l’operato dei giornalisti e le testate giornalistiche che esercitano il loro diritto di critica e di cronaca”.

Nell’esprimere solidarietà al collega La Lota e al quotidiano La Sicilia, il Coordinamento Figec Sicilia “invita il sindaco Aiello a rispettare il ruolo della stampa e a confrontarsi con le critiche in modo costruttivo, senza eccessi verbali, nel rispetto dei principi democratici e della libertà di informazione