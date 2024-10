Il sindaco di Delia aggredito con un coltello

Condividi

A Delia, in provincia di Caltanissetta, il sindaco, Gianfilippo Bancheri, è stato sorpreso nell’ufficio protocollo del Comune da un uomo che lo ha aggredito con un coltello. Bancheri si è sottratto alla furia dell’aggressore, subendo solo delle ferite ad una mano. I Carabinieri hanno identificato e denunciato a piede libero alla Procura l’aggressore, arrabbiato perché non inserito in apposite liste di sostegno sociale. Il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, ha rivolto solidarietà al sindaco.