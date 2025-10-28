Il sindaco di Agrigento, Miccichè, si congratula con Leandro Picarella

Condividi

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, si congratula con il regista agrigentino per la presentazione con successo del suo nuovo film, “Sciatunostro” alla Festa del Cinema di Roma 2025 appena conclusa. E ha affermato: “Leandro, con sensibilità e talento, rilancia sullo schermo internazionale la nostra terra, i colori, il carattere e i tesori del Mediterraneo. ‘Sciatunostro’ racconta l’estate di due bambini, Ettore e Giovannino, su un’isola mediterranea sospesa tra giochi, scoperte, memoria e silenzi. Passato e presente si intrecciano in un racconto di crescita, evocativo e universale. Grazie Leandro: la tua capacità di raccontare storie profonde e universali è motivo di fiera ammirazione per tutti noi”.