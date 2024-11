Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ringrazia il Prefetto Romano

Condividi

Miccichè afferma: “Con il Prefetto Romano ho condiviso un anno e mezzo intenso di lavoro, di impegno, di dedizione. Da parte del dottor Romano non sono mai mancati supporto e disponibilità, provvedendo alle tante incombenze sempre con efficacia e concretezza. Impeccabile e fondamentale è stato il suo ruolo di ascolto e di intervento a fronte della grave siccità e della crisi idrica che ha investito la città di Agrigento e l’intera provincia. L’attenzione costante sul fronte dell’immigrazione, la sua presenza nelle scuole per sensibilizzare le generazioni emergenti verso diverse tematiche di attualità, la sua determinazione nel sostenere ‘Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025’, lo hanno reso un punto di riferimento indispensabile e irrinunciabile. Allo stesso modo saluto il Prefetto Salvatore Caccamo, atteso ad Agrigento, sicuro che saprà proseguire il cammino governativo lungo lo stesso tracciato e la stessa impronta istituzionale del Prefetto Romano, in rappresentanza e a beneficio della comunità agrigentina”.–