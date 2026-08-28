Il sindaco abbia il coraggio ed un sussulto di responsabilità e prenda le redini della città!

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Sino adesso da parte del Sindaco ci sono stati solo slogan, video sui social e poi solo silenzi. Silenzi su tutto quanto sta succedendo in città, come se lui non fosse il primo cittadino dal quale la città aspetta risposte e una rinascita. Ma, cosa ancora più grave, sembra che Sodano sia il carnefice dei nostri concittadini per non prendere le distanze dalle forze politiche – PD e Legambiente- che sono presenti nella sua giunta, le quali hanno proposto di trasferire gli abitanti della zona A nelle case popolari. Riveste il ruolo del giustizialista dato che non prende le distanze dal suo leader politico – La Vardera- che ha chiesto ad un concittadini di vergognarsi per avere la casa abusiva, in ultimo Sodano ha dichiarato alla città la sua contrarietà all’aeroporto nel momento che, da primo cittadino, non ha preso le distanze da chi ha definito inutile la sua realizzazione.

Ieri in aula non ha avuto nemmeno il coraggio di riportare la nota del suo partito che ha chiesto le dimissioni del CDA di Aica.

Cerchi il Sindaco di uscire dai cellulari e dialoghi con la città, incontri i cittadini e si adoperi per trovare soluzioni.

È vero che sono passati solo tre mesi dal suo insediamento ma per le problematiche che sta provocando l’atteggiamento del Sindaco, sembra siano passati anni.