Il Sindacato Generale Scuola sulla ricostruzione di carriera lavoratori ex LSU ATA

Molti collaboratori scolastici (ex lsu ata) oggi ATA, hanno voluto presentare presso le segreterie scolastiche e con parere favorevole di alcune sigle sindacali, richiesta di “ricostruzione di carriera”. “cosa non si fa per qualche tessera in più” dichiara Aldo Mucci del direttivo nazionale SGS scuola” Gli stessi lavoratori si sono visti negare, dalle segreterie scolastiche, detta ricostruzione con le motivazioni che abbiamo da sempre ribadito: gli ex LSU ATA non hanno servizi pre ruolo, considerato che gli stessi hanno assunto servizio con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 01.03.2020 Part time e da 01.01.2021 Full time. Ci auguriamo che il ricorso presentato dai nostri legali, che riguarda la possibilità di avere riconosciuto i contributi ai fini pensionistici degli anni lavorati nelle cooperative. Un riconoscimento che chiamerei di “moralità e coscienza” che i lavoratori utilizzati dalle cooperative nelle scuole meriterebbero dopo 21 anni di “sfruttamento”conclude Mucci