Il sindacato generale scuola ricorda il suo dirigente Filippo Baio

Filippo Baio, dirigente SGS Scuola, è stato una figura rara nel sindacato scolastico: sempre disponibile, concreto, capace di ascoltare chiunque e di trovare soluzioni anche nelle situazioni più complicate, senza mai tirarsi mai indietro. La sua gentilezza non era solo forma, era sostanza: trattava il bidello con la stessa attenzione con cui parlava al dirigente, e per anni è stato un punto di riferimento silenzioso ma imprescindibile per migliaia di lavoratori della scuola in Sicilia.Il vuoto che lascia è enorme, ma il suo esempio (di dedizione, di rispetto, di impegno senza clamori) resta e continuerà a guidare chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare accanto a lui. Filippo non se ne andrà mai davvero: lo porteremo sempre con noi, nei corridoi delle scuole e nelle battaglie che continueremo a fare anche per lui.