Il Sindacato Generale Scuola incontra il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Trapani

Il segretario provinciale SGS di Trapani Giovanni Oliva e la lavoratrice Delia Zito, in rappresentanza dei lavoratori precari della scuola, hanno incontrato il provveditore agli studi di Trapani Dr. Davide Nugnes.

“In tale occasione – dichiara Oliva – abbiamo voluto da subito congratularci per la grande disponibilità e gentilezza del personale USP. Durante l’incontro la nostra rappresentante Delia Zito ha evidenziato l’amarezza dei lavoratori ex covid rimasti allo stato precario, nonostante il grande impegno profuso durante la pandemia dichiara Oliva. SGS – continua Oliva – ha chiaro il concetto di scuola inclusiva, proiettata nel futuro dove le risorse umane sono chiaramente fondamentali. Abbiamo condiviso lo sforzo del MIM di ammodernamento, ma anche la necessità di un personale scolastico e di segreteria adeguato che risponda alle reali esigenze della scuola – dichiara Oliva – Ed ancora: Abbiamo inoltre affrontato Il progetto denominato “AGENDA SUD” volto a superare i divari territoriali, garantendo pari opportunità di istruzione a tutti. A questo proposito abbiamo apprezzato il nuovo decreto che si inserisce nel quadro dell’iniziativa “Agenda Sud” firma del Ministro dell’Istruzione e del Merito. Ma il nostro “pallino” sono i lavoratori ancora in attesa di una “chiamata” da parte delle scuole dichiara Delia Zito. Da parte del direttore Nugnes, il quale si è dato da fare, destreggiandosi egregiamente con i numeri per far partire l’A.S. 2026/2027. Numeri che andrebbero comunque incrementati dichiara Oliva. L’incontro si è concluso con grande disponibilità da parte del dirigente a rivederci a breve, il tempo di ulteriori approfondimenti” – conclude Oliva.