Il Sindacato Generale Scuola attiva un numero telefonico dedicato ai lavoratori della scuola

In risposta alle crescenti difficoltà nel settore scolastico, come carichi di lavoro eccessivi, transizioni digitali e problematiche legate al benessere del personale docente e ATA ecc, il direttivo del Sindacato Generale Scuola annuncia l’attivazione di un numero telefonico dedicato ai lavoratori della scuola.

Al telefono risponderà un nostro esperto dichiara Peppe Paino – segretario provinciale di Agrigento, il quale fornirà assistenza su temi come: contrattualistica, diritti previdenziali, procedimenti disciplinari, mobbing e problematiche quotidiane, rispondendo alle crescenti difficoltà emerse con l’attuazione del PNRR e le riforme ministeriali.  Al numero possono chiamare  tutti i lavoratori della scuola. L’iniziativa si allinea con l’impegno per una “corresponsabilità” tra sindacato, lavoratori e istituzioni.  “L’attivazione rappresenta un passo importante per il supporto ai lavoratori del settore scolastico, che da anni affrontano sfide come carichi di lavoro eccessivi, ecc. A breve comunicheremo, tramite le nostre piattaforme, il numero dedicato” conclude il segretario Peppe Paino.

